«Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять сведения в рамках Венского документа [о мерах укрепления доверия и безопасности]. Все мероприятия связаны с перемещением войск в зоне мер укрепления доверия и безопасности, выполняются в рамках плановой боевой подготовки и не требуют уведомления», — заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Накануне сообщалось, что в течение 48 часов Украина ожидает встречи с Россией и другими странами — участницами Венского документа 2011 года, чтобы прояснить ситуацию с передвижением войск вдоль границы с Украиной.

Таким образом, Киев обратился к России и потребовал предоставить в течение двух суток объяснения своей «военной деятельности» у украинских границ и в Крыму. Украинские власти хотят получить информацию о точных районах проведения учений, датах военных мероприятий, а также данные о военных формированиях, используемой технике и вооружениях.

Россия решила не участвовать в переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что затребованный Украиной Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ может стать заведомо безрезультативным.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уточнял, что в случае получения «неудовлетворительной информации во время встречи» ведомство будет инициировать в ОБСЕ совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности. (ТАСС)