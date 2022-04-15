Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на копию российского документа.

«Мы призываем Соединённые Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета.

The Washington Post предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали. (svoboda.org)