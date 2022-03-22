Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за антироссийских санкций, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«У нас всего самолетов в стране было (до санкций — ИФ) — 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах», — сказал Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам Савельева, РФ пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры. В этих условиях РФ начала переводить авиапарк в российских реестр.

«Мы уже перевели (в российских реестр — ИФ) почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, — самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями», — сказал Савельев. (Агентство Анадолу)