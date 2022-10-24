Иран подписал контракт с Россией на поставку 40 газовых турбин. Об этом заявил генеральный директор Иранской газовой инженерной и девелоперской компании (IGEDC) Реза Нушади, пишет Pars Today.

Он подчеркнул, что «промышленные успехи Ирана не ограничиваются ракетами и дронами».

«В настоящее время 85% объектов и оборудования, необходимых газовой отрасли, построены внутри страны. На основе этих возможностей недавно был подписан контракт на экспорт в Россию 40 турбин иранского производства», — сказал Реза Нушади.

Он обвинил Вашингтон в попытках отрезать Москву от газового рынка. «В последние годы Соединенные Штаты Америки широко развернули заводы по производству СПГ, а недавно путем введения тотального эмбарго в отношении России, а затем — взрыва газопровода «Северный поток» фактически устранили одного из своих крупнейших конкурентов на газовом рынке», — отметил он.

Россия и Иран обладают очень крупными запасами газа и находятся под строгими санкциями Соединенных Штатов и западных стран. Москва и Тегеран в последние месяцы подчеркивали важность укрепления двустороннего сотрудничества.