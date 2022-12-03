В пятницу Госдепартамент США опубликовал ежегодный «черный список» государств, где соблюдение свободы религий вызывает особую озабоченность, в соответствии с Международным актом о свободе вероисповедания в мире (the International Religious Freedom Act, IRFA) принятым Конгрессом США в 1998 году.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что «в мире усиливается практика, когда правительства и неправительственные структуры преследуют, угрожают, заключают в тюрьму и даже убивают людей из-за их религиозных убеждений. В некоторых случаях свобода религии и убеждения людей подавляются с целью использования этого для политической выгоды. Подобные действия сеют раскол, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и миру».

В заявлении также подчеркивается, что «США не собираются наблюдать со стороны за этими злоупотреблениями».

Россия, Китайская Народная Республика, Иран, Куба, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея, Никарагуа, КНДР и Мьянма (Бирма) оказались в списке стран, которым Госдепартамент присудил статус «стран, вызывающих особую озабоченность» (Country of particular concern или CPC) за «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод».

Алжир, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Коморские Острова и Вьетнам попали в Список особого наблюдения (the Special Watch List) за «участие или терпимость к грубым нарушениям свободы вероисповедания».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал организациями, «вызывающими особую озабоченность» (Entities of Particular Concern), российскую «ЧВК Вагнера» (действующую в ЦАР), движение Талибан, террористические группировки «Аш-Шабаб», «Боко Харам», «ИГИЛ – Великую Сахару», «ИГИЛ – Западную Африку» и еще несколько группировок.

Госдепартамент заявил, что США «будут продолжать внимательно следить за состоянием свободы религии и вероисповедания во всех странах мира, и защищать права тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией». (Голос Америки)