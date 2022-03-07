Министр обороны Алексей Резников заявляет, что российские войска сосредотачивают силы для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Об этом министр обороны написал в Facebook.

По его словам, российские войска пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. «В первую очередь — на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор», — подчеркнул Резников.

Также министр отметил, что российская армия пытаются задушить город Мариуполь гуманитарным кризисом.

Он заверил, что украинской войска вернут контроль над потерянными городами и селами: «Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что противнику лучше убраться, пока не поздно».