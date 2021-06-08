«ЛУКОЙЛ» хотел бы быть оператором проекта Достлуг на Каспии, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

«По Достлуг ведутся консультации, идет подготовка межправсоглашения. Мы бы хотели быть операторами, долю пока не знаем», — сказал он.

В середине марта компания заявила о намерении принять участие в разработке месторождения на Каспии, которое планируют разрабатывать совместно Азербайджан и Туркменистан. По мнению специалистов, запасы Достлуга оцениваются в 50 млн тонн нефти. На протяжении многих лет месторождение считалось спорным: Ашхабад называл его «Сердар» и считал своим. Азербайджанская сторона называла это месторождение «Кяпаз» и оспаривала его принадлежность.

По сообщению местных СМИ, в настоящее время готовится межправительственное соглашение между Азербайджаном и Туркменистаном, согласно которому углеводородные ресурсы «Достлуга» будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).

Меморандум о взаимопонимании стал важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества, поставившей точку в многолетнем споре вокруг месторождения «Достлуг», сказал в комментариях # гостевой профессор Зигенского Университета Германии Муслим Ибрагимов. По его словам, наша страна предоставит соседней Туркмении уже готовую инфраструктуру Южного газотранспортного коридора, что позволит ей транспортировать собственный газ на международные рынки.

«С геополитической точки зрения Туркменистан остается важнейшим поставщиком «голубого топлива» в масштабах Азиатского региона, страна также активно поставляет породный газ в направлении Китая, России и ряда стран СНГ. Обладая богатейшими ресурсами природного газа, страна, естественно, нацелена на укрепление собственной экспортной роли в регионе. И этому, ко всему прочему, способствует также географическое положение этой страны, находящейся в непосредственной близости с развивающимся азиатским рынком. В качестве другого стимула выступают относительно небольшие расходы, сопряженные с прокладкой газотранспортной инфраструктуры», — сказал эксперт.

По словам эксперта, интерес второй по объемам углеводородов российской «Лукойл» к Туркмении вполне объясним в том числе и достаточно богатым потенциалом республики, располагающей 40 газовыми месторождениями. К тому же по итогам позапрошлого года добыча газа с туркменских месторождений даже превысила 63 млрд кубометров. В свете текущих реалий ученый напомнил о газопроводе ТАПИ, предусматривающем реализацию туркменского газа в Пакистане и Индии посредством транзита через территорию Афганистана, а также поставки газа в Иран, приостановленные по известным причинам в 2017 году. Туркмения наращивает инфраструктурный потенциал газовой промышленности, выискивая новые возможности для экспорта. С этой точки зрения, европейский рынок становится важной частью экспортного портфеля республики.

В беседе с нами доктор географических наук профессор Чингиз Исмайлов предложил смотреть на этот вопрос шире:

«Камнем преткновения здесь было нежелание туркменской стороны. Теперь же Ашхабат согласился, понимая, что по международным нормам не сможет в одиночку справиться с этим вопросом. С подписанием меморандума сюда придут инвесторы, к проекту могут подключиться Россия и Иран, поскольку обе страны проявляют к нему интерес.

Российский газотранспортный проект «Северный поток-2» фактически находится на грани провала. Иран находится под международными санкциями, а Россия стремится не потерять газовый рынок Европы. Поэтому начало разработки месторождения «Достлуг», возможность возрождения проекта Транскаспийского газопровода, полагаю, возможно лишь в случае обеспечения участия в этих проектах российских и иранских компаний».

Между прочим, глава Туркменистана уже констатировал перспективы сотрудничества с компанией «ЛУКОЙЛ» в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией. «Стороны уделяют внимание реализации крупных совместных проектов», — сказал он журналистам. В августе прошлого года первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько сказал журналистам, что компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Примечательно, что в Туркменистане уже работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). А российский «Газпром в позапрошлом году возобновил закупки туркменского газа после трехлетнего перерыва.