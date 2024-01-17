Сертификат «Халяль» впервые в России выдан производителю инсулинов – компании «Герофарм», сообщили ТАСС в ее пресс-службе.

«Препараты «Герофарм» стали первыми инсулинами, получившими сертификацию «Халяль» от международного центра стандартизации и сертификации – единственной организации на территории России, получившей полномочия от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России. Сертификат будет действовать до конца 2026 года», – говорится в сообщении.

«Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века. Создание современных инсулинов «Герофарм» – это высокотехнологичное производство. Препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях», – отметили в компании.