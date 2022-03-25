Российское министерство обороны заявило, что за месяц боёв в Украине украинская сторона потеряла 14 тысяч военных убитыми и около 16 тысяч раненными. Таким образом общие потери составили около 30 тысяч человек. Украинская сторона в свою очередь заявляет, что Россия потеряла 16100 военных. Эти оценки плохо поддаются верификации в военное время.

О своём видении потерь противника министерство обороны России рассказало 25 марта. По заявлению ведомства, за время войны Украина лишилась сил противовоздушной обороны, военной авиации и флота. Заявлено о полном контроле над Херсонской и над большей частью Запорожской областей. Утверждается, что российская армия заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев и допускает возможность их штурма.

Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий. Непонятно так же, что российское министерство называет «блокировкой». Согласно сообщениям украинских официальных лиц, штурм Николаева и Харькова российским войскам не удался. 15 марта в осаждённом Киеве побывали с визитом премьер-министры Чехии, Польши и Словении. Украинский Генштаб сообщал об успешном контрнаступлении и под столицей.

Стороны военного конфликта не раскрывают свои потери регулярно. Однако Генштаб Украины регулярно сообщает своё видение потерь российских войск. По состоянию на 25 марта российская армия могла потерять 16100 человек раненными и убитыми. Сообщается об уничтожении 240 самолётов и вертолётов, 561 танка и 1625 бронированных автомобилей.

Российский Генштаб в пятницу заявил, что российская армия потеряла 1300 человек убитыми и 3850 ранеными. Это значительно ниже не только украинской оценки, но и оценок США и Великобритании. 16 марта газета The New York Times со ссылкой на «консервативные оценки» американской разведки называла цифру в семь тысяч погибших российских военных. Британская военная разведка 24 марта оценила число убитых россиян «тысячами». (svoboda.org)