Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что делегация из РФ обсудит в Анкаре совместное патрулирование в Идлибе, которое должно начаться 15 марта.

«В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации», — говорится в сообщении минобороны Турции.(РИА Новости)