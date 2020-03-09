Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что делегация из РФ обсудит в Анкаре совместное патрулирование в Идлибе, которое должно начаться 15 марта.
«В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации», — говорится в сообщении минобороны Турции.(РИА Новости)
| 2020-03-09T12:40:12+00:00 9 марта 2020, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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