Руководитель отдела здоровья растений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Талех Шамиев посетил подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Россельхознадзор.

Визит осуществлен в рамках реализуемой Россельхознадзором политики неукоснительного соблюдения требований стран-импортеров при экспорте продукции растительного происхождения, проводимой работы по обеспечению устойчивого роста объемов экспортных поставок российской аграрной продукции, а также с целью ознакомления с системой государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Директор «ВНИИКР» Евгений Назин познакомил Талеха Шамиева с основными направлениями деятельности института в рамках научно-методического обеспечения деятельности Россельхознадзора в области карантина растений. Стороны обсудили направления взаимодействия в части обучения азербайджанских специалистов, участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ), аккредитованным провайдером которых выступает ФГБУ «ВНИИКР». Руководители затронули вопросы развития сотрудничества в области применения биологических средств защиты растений. Сегодня в портфеле института более 70 видов феромонов для борьбы с опасными карантинными и некарантинными вредителями. В центре активно развиваются направления по круглогодичному культивированию шмелиных семей и разведению агентов биологической борьбы-энтомофагов.

После переговоров Талех Шамиев посетил Испытательный лабораторный центр ФГБУ «ВНИИКР», где смог оценить высокий уровень оснащенности лабораторий и компетентность специалистов. В ходе визита сотрудники лабораторий продемонстрировали актуальные и высокотехнологичные методы диагностики карантинных вредных организмов, многие из которых являются уникальными авторскими разработками.

Развитие сотрудничества между учеными и специалистами двух стран положительно отразится на росте товарооборота между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также будет способствовать укреплению добрососедских связей.