Бывший нападающий национальной команды Бразилии Роналдо прокомментировал победу сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022. Его слова передает Apostagolos.

«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз. Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить. Он заслужил чемпионство!» — сказал Роналдо.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.