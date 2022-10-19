За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«В течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаева. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.