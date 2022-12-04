Оккупанты готовятся повторять свой сценарий побега из Крыма, который они показали, когда бежали из Херсона. РФ завозит во временно оккупированный полуостров упаковочный материал, чтобы «эвакуировать» музеи.

Как сообщила общественная организация «Крымский институт стратегических исследований», уже существует угроза для музейных коллекций. Рашисты могут похитить ценные экспонаты.

«В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций. Согласно инсайдерской информации, эвакуацию могут начать в случае отхода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая «эвакуация», может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра. Следим за ситуацией», — говорится в сообщении. (УНИАН)