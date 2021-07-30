Всемирно известный фотограф Реза Дегати, являющийся большим другом Азербайджана, анонсировал встречу с бакинцами.

Она состоится 31 июля, с 18:00 до 20:00 в парке Центра Гейдара Алиева. Организаторы встречи предлагают всем желающим посмотреть вместе с легендарным фотографом выставку Humanity, экспозиция которой демонстрируется в парке центра.

Реза Дегати будет говорить об истории своих фотографий и ответит на все интересующие вопросы публики, сообщает #.

Сам фотограф также оповестил подписчиков о предстоящей встрече, пригласив всех бакинцев и гостей города провести последний вечер июля вместе, обсуждая важные темы.

Реза Дегати – автор 33 книг, часть которых посвящена Азербайджану. Он провел 460 выставок по всему миру. За время 44-дневной Отечественной войны в Карабахе Реза Дегати ни на один день не покидал горячие точки, снимая победоносную историю азербайджанского народа.

Уже после войны он побывал на всех освобожденных территориях Азербайджана, снимал и документировал варварские деяния армянских захватчиков, которые разрушили в Карабахе целые города, превратили культурные и исторические объекты в сараи, разрушили многочисленные памятники культуры и мечети. Все это Дегати демонстрировал на своей странице в Instagram, где за ним следят подписчики со всего мира, а также устраивал выставки в различных странах.

Реза Дегати был с Азербайджаном и во время Первой Карабахской войны, поэтому одной из своих главных целей как репортера он видит в том, чтобы донести до мирового сообщества правду об этой несправедливой войне, в результате которой на протяжении почти 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией Арменией.

«Так получилось, что я связан с историей Азербайджана. Узнав о войне, я прервал все свои проекты и приехал сюда. Я посвятил свою жизнь донесению до людей правды», — заявил Дегати азербайджанским журналистам во время одной из пресс-конференций.

Уроженец Ирана с азербайджанскими корнями, Р.Дегати живет и работает в Париже. Он — обладатель престижнейших премий, кавалер французского национального ордена «За заслуги», лауреат World Press Photo. Его снимки украшают обложки ведущих мировых изданий — National Geographic, GEO, Time Photo и др. Дегати официально признан одним из лучших репортеров современности.

Фотограф выставил на продажу фотокамеру, которую использовал во время Карабахской войны, вырученные средства Дегати собирается перевести в Фонд YAŞAT.