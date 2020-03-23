Reuters: Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Помпео находится в Кабуле, где планирует встретиться с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства. Отмечается, что цель визита госсекретаря — содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан»