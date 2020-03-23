Reuters: Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан.

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Помпео находится в Кабуле, где планирует встретиться с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства. Отмечается, что цель визита госсекретаря — содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан»

| 2020-03-23T11:07:35+00:00 23 марта 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss