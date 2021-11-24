Увеличение числа покупателей, а также введение новых стандартов строительства являются теми причинами, которые способствуют росту цен на недвижимость.

Специалисты рынка отмечают, что в нынешнем году, по сравнению с 2017-2018 годами, новых зданий в столице строится меньше, то есть объем строительства сократился. Другая причина подорожания связана с новыми стандартами. Если раньше на одном гектаре можно было построить недвижимость на 40-50 тысяч квадратных метров площади, по новым нормативам эта цифра составляет от 25 до 30 тысяч. А это негативно сказывается на деятельности строительных компаний.

Официальный механизм налогообложения и контроля за строительством также приводит к тому, что недвижимость дорожает, указал эксперт. В новых проектах по строительству уже наблюдается рост расходов. Учитывая все это, можно сказать, что рост цен вполне ожидаем, считает исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов.

По его утверждению, если сравнивать с прошлыми годами, число строительных площадок в столице резко сократилось. А ведь на памяти время, когда новые жилые строения в главном городе страны росли, как грибы после дождя. Пандемия, по данным эксперта, тоже сказалась на снижении темпов строительства жилищного фонда, а вот высокий спрос никто не отменял. По словам аналитика, спад в сфере жилищного строительства приводит к проблемам на рынке труда, поскольку на это конкретное направление приходится значительная доля отечественной сферы занятости.

Стоит ли объяснять, что ситуация на рынке сдаваемой в эксплуатацию жилой недвижимости в данном случае является прямым отражением положения в бизнес-среде и связана с оценкой рентабельности. К тому же, все эти годы строительный бум, охвативший не только столицу, но и все без исключения регионы республики, являлся главным фактором, способствующим интересу частных компаний к независимости от импортного сырья. В свою очередь, бурное развитие местного производства даже содействовало расширению географии продаж, ориентируя местный бизнес на внешние рынки.

По имеющимся данным, в позапрошлом году 90 процентов всех строительно-ремонтных материалов производилось в стране. Объемы местного производства значительно возросли после девальвации национальной валюты, поскольку стоимость ввозимых товаров увеличилась, а спрос на местные товары стал выше. Одновременно на нашем рынке сложилась благоприятная конкурентная среда, производители соревновались в ценах и качестве. Пандемия, запустившая растущие ценовые тренды на внешних рынках, способствует подорожанию строительной продукции. По свидетельству аналитика сферы недвижимости Эльнура Фарзалиева, строительные товары местного производства дорожают в ногу с импортом.

На растущих ценах сказывается и дорожающий импорт сырья, а также повысившиеся за последнее время тарифы на газ, воду, электроэнергию. Эксперт успокоил, что ресурсный потенциал страны, особенно возможности освобожденных территорий, гарантируют перспективы повышения объемов производимой в республике строительной продукции. «Освобожденные территории – кладовая месторождений железа, руды, золота и серебра. В этих районах также протекают многочисленные реки, а это, опять же, гравий, широко используемый в производстве бетона. Учитывая серьезный ресурсный потенциал отвоеванной части страны, производство строительной продукции обещает возрасти», — отмечает Фарзалиев.

Ожидания экспертов подкрепляются перечнем богатых ресурсных возможностей Карабаха. Здесь насчитали 155 месторождений различных типов полезных ископаемых, включая: 5 месторождений золота, 6 месторождений ртути, 2 месторождения меди, по 1-му месторождению свинца и цинка, 19 месторождений облицовочного камня, 10 месторождений пиленого камня, 4 месторождения цементного сырья, 13 месторождений различных видов строительных камней, 1 месторождение содового сырья , 21 месторождение пемзы и вулканического пепла, 10 месторождений глины, 9 месторождений песчано-гравийных пород, 5 месторождений строительного песка, 9 месторождений гипса, ангидрида и глиногипса и др.

Заметное увеличение нефтедолларового потока в национальную экономику дало толчок активизации бизнеса в ненефтяном секторе, реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Хорошие перспективы отрасли отразились в ожиданиях. Достаточно отметить, что согласно прогнозам, в 2022 году производство стройматериалов достигнет психологического рубежа и побьет планку в 1 млрд манатов.