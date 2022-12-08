В ОБСЕ заявили, что направленная в Армению 21-27 октября группа и предварительно названная «Миссия по оценке нужд ОБСЕ» не имеет отношения к организации.

В ответ на вопрос АПА, адресованный организации, было сказано, что решение об отправке в Армению этой группы было принято не соответствующими органами ОБСЕ или секретариатом ОБСЕ, а по инициативе действующего председателя ОБСЕ.

Секретарь ОБСЕ отметил, что для отправки этой группы Постоянный совет, который является органом, принимающим решения, не принимал такого решения, группа не обладает мандатом ОБСЕ, более того, для нее не израсходованы какие-либо средства из бюджета ОБСЕ. До внимания было доведено, что расходы группы оплачены за счет внебюджетных средств, в индивидуальном порядке некоторых стран-участниц ОБСЕ.

Как видно, позиция азербайджанской стороны в этом вопросе с приведением веских причин заставила ОБСЕ еще раз задуматься. Наряду с этим ОБСЕ удалила анонс об отправке указанной группы с официальной веб-страницы (https://www.osce.org/chairmanship/529239).

Несомненно, особую роль в достижении этого результата сыграла работа азербайджанской стороны за последние два месяца. Как известно, 20 октября МИД Азербайджана жестко отреагировал на информацию, опубликованную на официальном интернет-сайте ОБСЕ в связи с отправкой этой группы (https://mfa.gov.az/az/news/no49022).

В МИД заявили, что вопрос о направлении такой миссии никогда не обсуждался ни одним органом ОБСЕ, принимающим коллективные решения по этому поводу. Было отмечено, что миссия, отправляемая без какого-либо мандата ОБСЕ, вопреки заявлениям Армении, никак не может быть связана с ОБСЕ.

В МИД также заявили, этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что на протяжении последних почти 30 лет усилия по прекращению военной агрессии против Азербайджана и ликвидации ее тяжелых последствий, и даже усилия в рамках миссий ОБСЕ, не связанных с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, всегда пресекались со стороны ОБСЕ, со ссылкой на принцип консенсуса.

Отметим, действующим председателем ОБСЕ является Польша.