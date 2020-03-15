Решающие матчи ЛЧ и ЛЕ могут провести в формате «Финала четырех»

Стал известен один из вариантов продолжения сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА может прибегнуть к формату «Финала четырех». Проект поставят на голосование во вторник, на саммите организации.

Согласно проекту, четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах в формате одного матча и в финале.

Три встречи пройдут в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять финал Лиги чемпионов 30 мая.

В том же формате планируют провести решающие матчи Лиги Европы, игры пройдут в польском городе Гданьск. (sports.ru)

| 2020-03-15T14:41:05+00:00 15 марта 2020, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 1,00 из 10) Загрузка...|

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