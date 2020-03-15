Решающие матчи ЛЧ и ЛЕ могут провести в формате «Финала четырех»

Стал известен один из вариантов продолжения сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА может прибегнуть к формату «Финала четырех». Проект поставят на голосование во вторник, на саммите организации.

Согласно проекту, четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах в формате одного матча и в финале.

Три встречи пройдут в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять финал Лиги чемпионов 30 мая.

В том же формате планируют провести решающие матчи Лиги Европы, игры пройдут в польском городе Гданьск. (sports.ru)