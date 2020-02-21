Рекордный показатель выздоровевших от коронавируса за день зарегистрирован В Китае

В Китае зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

По его словам, в течение четверга, 20 февраля, из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. (gazeta.ru)