Рекордный показатель выздоровевших от коронавируса за день зарегистрирован В Китае

В Китае зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день с начала эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна.

По его словам, в течение четверга, 20 февраля, из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. (gazeta.ru)

| 2020-02-21T14:23:59+00:00 21 февраля 2020, 15:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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