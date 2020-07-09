«Реал» от продаж воспитанников академии за последние 4 года получил почти 250 млн евро

«Реал» в последние годы выгодно продает своих воспитанников.

По информации Marca, за последние годы суммы, которые мадридский клуб получает от продаж воспитанников, резко выросли.

Все футболисты из академии «Реала», которые сейчас входят в топ-5 продаж по сумме трансфера среди воспитанников, были проданы в последние четыре года. Это Альваро Мората, Маркос Льоренте, Хесе, Рауль де Томас и Ашраф Хакими.

Мората – самый дорогой воспитанник «Реала», он перешел в «Челси» за 66 млн евро в 2017 году. Хакими этим летом перешел в «Интер» за 40+5 млн евро. «Атлетико» заплатил за Льоренте 30 млн евро в 2019 году. В 2016-м Хесе перешел в «ПСЖ» за 25 млн евро, а де Томас был продан в «Бенфику» за 20+2 млн евро в 2019-м.

За последние годы «Реал» совершил и несколько более мелких сделок с участием воспитанников академии. Например, Денис Черышев перешел в «Валенсию» за 7 млн евро, Мариано Диас ушел в «Лион» за 8 млн евро, а «Реал Сосьедад» заплатил за Диего Льоренте 7 млн евро. Защитник Омар Маскарель перешел в «Шальке» за 10 млн евро.

В сумме все продажи с участием игроков академии с 2016 года принесли «Реалу» 246 млн евро.