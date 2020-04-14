«Реал» хочет купить форварда «Ливерпуля» Мане

Мадридский «Реал» хочет купить нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает The Sun.
По информации источника, руководство испанской команды уже пригласило представителей сенегальского игрока для обсуждения пунктов контракта. Сумма трансфера может составить €170 млн.
До паузы в текущем сезоне Мане провел 38 матчей во всех турнирах за «Ливерпуль», забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.
Стоит отметить, что в случае удачного совершения сделки, «Ливерпуль» будет вынужден искать замену Мане — в качестве приоритетного варианта называется французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.(Газета.Ru)