Береговая охрана США будет руководить расследованием обстоятельств и причин аварии батискафа «Титан», перевозившего пассажиров к «Титанику», сообщил американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

«Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата «Титан» крупной морской аварией и возглавит расследование», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В нем отмечается, что береговая охрана «занимается всеми запросами СМИ, связанными с этим расследованием», а NTSB «присоединился к расследованию и внесет свой вклад».

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к месту гибели «Титаника». В поисках аппарата приняли участие американские и канадские корабли и самолеты, плавучая база Polar Prince, с которой он погружался, а также судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.