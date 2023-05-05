Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Игоря Курчатова. Она вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики, это одна из самых значимых наград Российской академии наук.

Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе своего визита в Грозный. Какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, Ковальчук не уточнил. Он отметил большие успехи региона в развитии науки и образования.

«Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института», – заявил Кадыров у себя в фейсбуке.

Как пишут местные СМИ, Рамзан Кадыров предложил представителям «Курчатовского института» открыть свой филиал в Чечне. До этого институт подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченским государственным университетом «в сфере науки и образования». До этого такое же соглашение было подписано НИЦ с Дагестанским государственным университетом. При этом члену-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку присвоили звание почетного профессора ДГУ. О каких либо ответных жестов в адрес властей не республики не сообщается.

Медаль имени Курчатова – это далеко не первая награда Рамзана Кадырова. Всего у него более трёх десятков орденов, медалей и почётных званий. В их числе медаль «За воинскую доблесть» II степени (2000 год), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени (2006 и 2021 годы). В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у него есть почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», «Заслуженный строитель Чеченской Республики» и «Заслуженный правозащитник Чечни».

В феврале 2023 года Кадыров первым в республике был удостоен звания Героя Чеченской республики. Это звание было учреждено им самим в октябре прошлого года. Указы о награждении подписывает глава Чечни, таким образом получается, что Кадыров наградил сам себя. (svoboda.org)