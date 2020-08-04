Рамиль Гулиев начал сезон с победы в Австрии

Турецкий легкоатлет Рамиль Гулиев занял первое место в забеге на 100 метров на соревнованиях по легкой атлетике в Австрии, сообщает Агентство Анадолу.
Как сообщили в Федерации легкой атлетики Турции, состязания продолжаются в городе Андорф.
В отборочном туре Гулиев пробежал стометровку дистанцию за 10,46 секунд, а в финальном забеге пришел первым за 10,31 секунды.
Из-за проблем в сухожилиях чемпион мира по легкой атлетике предпочел отказаться от участия в забеге на 200 метров.
Тем самым, Рамиль Гулиев возглавил национальный список легкоатлетов Турции, опередив Жака Али Харви.