Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью для издания Politico заявил, что в феврале намерен снова приехать в Россию.

Гросси заявил о возможности увеличения риска радиационной аварии на Запорожской атомной электростанции в случае активизации боевых действий весной или просто усиления обстрелов станции.

Чиновник подчеркнул, что вокруг ЗАЭС необходимо создать зону безопасности, необходимым условием чего является «политическая воля» как Украины, так и России. Глава МАГАТЭ призвал европейских министров иностранных дел направить усилия на решение этого вопроса и использовать свои каналы связи с Киевом и Москвой, чтобы также передать посыл о важности установления зоны безопасности и предотвращения ядерной катастрофы.