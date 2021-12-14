Сегодня мировая кинообщественность отмечает 97-ю годовщину со дня рождения знаменитого болливудского актера Раджа Капура.

В Азербайджане по этому поводу представлены уникальные архивные кадры Азербайджанского Телевидения, рассказывающие о первом визите знаменитого индийского актера Раджа Капура в Баку.

Как сообщили # в AzTv, кадры, демонстрируемые на канале AzTV-история в YouTube, датируются 1956-ым годом, когда в Баку проходил фестиваль индийских фильмов. Для участия в фестивале в Баку были приглашены известные кинодеятели Индии.

В состав делегации, помимо Раджа Капура, вошли официальные лица, режиссеры и операторы, а также известная актриса Наргиз Датт.

В архивных материалах отражены кадры прилета 3 ноября самолета в бакинский аэропорт, торжественной встречи Раджа Капура и других кинодеятелей многотысячной толпой. Среди встречающих был и близкий друг Раджа Капура, Народный артист Азербайджана Рашид Бехбудов. Лента запечатлела теплую искреннюю встречу двух друзей.

В видеоматериале отражены также уникальные кадры встречи Раджа Капура со зрителями в кинотеатре «Низами», прогулки индийских кинодеятелей по Баку, знакомство с достопримечательностями и бывшим Нагорным парком.

Очень интересны также кадры посещения индийской группой бакинского стадиона, куда они решили пойти, чтобы посмотреть футбол.

Однако внимание болельщиков в течение всего матча было приковано не к игре, а к Раджу Капуру и другим знаменитостям.

На кадрах увековечены моменты посещения Раджем Капуром бакинской телестудии, где он, к всеобщему удовольствию сел за пианино и исполнил песню.