11 октября 2021 года в Азербайджане, согласно указу президента, было создано Агентство наземного транспорта Азербайджана (АНТА). Целью создания подобной структуры было повышение качества услуг по перевозке пассажиров и грузов в сфере автомобильного транспорта и расширения применения инновационных решений, оказание электронных услуг в сфере автотранспорта, а также облегчение доступа к информации.

Спустя полтора года, а именно 19 апреля сего года, АНТА было реорганизовано путем присоединения к нему Бакинского транспортного агентства. Таким образом, БТА, так часто критикуемая и пассажирами, и СМИ, была растворена в новой структуре с благозвучной аббревиатурой АНТА.

Однако, несмотря на то, что БТА ушло в небытие, проблемы данной организации благополучно осели на шее АНТА. И стряхнуть этот «груз» новоиспеченное агентство пока не торопится. Во всяком случае, начало деятельности трудно назвать обнадеживающим.

Все те же бесконечные и утомляющие автомобильные пробки на дорогах, все те же задержки во временных интервалах (12-18 минут, а то и больше) автобусов регулярных маршрутных линий, все то же недовольство пассажиров.

Конечно же, АНТА только начинает раскачиваться, и, как говорил один мой товарищ, ему нужно время, чтобы «опериться». Тем более, что перед АНТА стоят более глобальные цели и задачи, нежели урегулирование проблем с общественным транспортом в столице.

К примеру, уже есть предложение запустить транспортные средства большой вместимости – метробусы между Баку и Сумгайытом.

По словам главы компании Xaliq Faiqoğlu Фаига Сеидова, его детище совместно с Агентством наземного транспорта Азербайджана рассматривает реализацию ряда перспективных проектов.

«Если такой проект будет реализован, это станет большим шагом в осуществлении регулярных и качественных пассажирских перевозок между двумя крупными городами», — сказал он.

Но до самой реализации пока еще далеко, так как данный вопрос находится на уровне даже не проекта, а всего лишь предложения.

Кроме того, АНТА занимается и другой важной задачей: организацией регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.

Но, пожалуй, наиболее грандиозный проект будущего связан с открытием Зангезурского коридора.

Учреждение Агентства наземного транспорта Азербайджана обусловлено появлением новых возможностей в сфере транспортной логистики и потенциалом открытия Зангезурского транспортного коридора после 44-дневной Отечественной войны, заявила еще в октябре 2021 года завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

А когда речь идет об открытии самого крупного для региона Зангезурского транспортного коридора, предусмотрены планы по самому масштабному обновлению автопарка страны.

Как видим, глобальные цели АНТА впечатляют, но в то же время в данной структуре не забывают и о менее значимых проблемах столичного масштаба.

Только вот решение проблем, по нашему субъективному мнению, началось не с того боку. Как было отмечено выше, пробки на дорогах, опоздания маршрутных автобусов показались для сотрудников АНТА проблемой второстепенного плана. Пробки рассосутся, люди подождут. А вот парковки ждать не могут, и этот вопрос нужно решать здесь и сейчас. Сказано-сделано.

Отныне азербайджанцы, широко шагающие в ногу с техническим прогрессом, оплату за парковку будут производить по безналичному расчету. Для этого запустят специальное мобильное приложение, сообщили в агентстве наземного транспорта АР. Доходы от парковки будут направлены на содержание системы и развитие транспортной инфраструктуры.

Прогресс, который не обошел нашу страну стороной, конечно же, радует, но пугает другое: безликая, до боли знакомая формулировка: доходы будут направлены на содержание и развитие чего-то.

Но есть и другая сторона медали: человеческий фактор. А что станет с армией парковщиков, которые зарабатывают (зарабатывали) на хлеб насущный, не жалея сил в летнюю жару и зимние холода? Да, ничего. Пополнят ряды безработных. Парадокс: с одной стороны мы боремся с безработицей (стоит сказать, небезуспешно), а с другой стороны – сами же способствуем ей.

Возникает еще один вопрос: на всех ли парковках установлены паркоматы и камеры наблюдения? Хотелось бы быть оптимистом, но шестое чувство и опыт наблюдения за бурной деятельностью некоторых наших чиновников дает повод усомниться в этом.

И, пожалуй, самое главное. Проблема, которую не способен решить ни один даже самый навороченный аппарат. Учитывая, что сомнения закрадываются и по поводу камер наблюдения на всех парковках, владельцы автомобилей могут столкнуться с неприятностями.

Если смоделировать ситуацию, когда не совсем добросовестный автолюбитель, пусть даже случайно, заденет припаркованный автомобиль и покинет место происшествия, то услуги парковщика в этом случае могут оказаться неоценимыми. На нем лежит ответственность, и чтобы не нарваться на неприятности, он обязательно «срисует» номера автомобиля нарушителя.

Впрочем, участь каких-то парковщиков отходит в тень, когда на горизонте появляются такие логистические перспективы, как открытие Зангезурского коридора. А ради светлого будущего парковщики подождут…