В Центре культуры Deichman Bjorvika города Осло состоялось открытие экспозиции руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Х алиловой под названием «Northern Stories by CİZGİ» (Северные истории с CİZGİ), сообщает #.

Мероприятие организовано Домом Азербайджана в Осло и Координационным советом скандинавских азербайджанцев по Норвегии. В мероприятии приняли участие председатель «Дома Азербайджана», координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Норвегии Рамиль Алиев, предста вители «Дома Азербайджана» Арзу Рзаева и Гю най Алиева, норвежской общественности и творческой интеллигенции.

Гостям были представлены шелковые платки и платья ручной работы с орнаментами Норвегии и Карабаха.

«Во второй раз представляю свои работы в Норвегии, на родине выдающегося археолога, путешественника и писателя Тура Хейердала, который после многолетних исследований пришел к выводу, что викинги родом из Азербайджана — в древности именно с территории нашей страны они начали свой путь в Скандинавию. В мае прошлого года я представила в знаменитом концертом зале Cosmopolite города Осло дефиле «Харыбюльбюль и Карабах», в котором отразила традиции национальной одежды Карабахского региона. В этот раз в формате выставки представила работы, сделав упор на орнаменты Норвегии, что вызвало большой интерес гостей. Они были приятно удивлены не только точностью переданных композиций, но и тем, что впервые их национальные орнаменты были представлены на шелковых изделиях. Как правило, норвежские орнаменты традиционно отражены на вязанных и вышитых костюмах и платьях», — сказала Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.