Ситуация в Казахстане несмотря на то, что войска ОДКБ официально вышли и продолжают выходить, показала – Россия все еще играет ключевую роль в постсоветском пространстве. Реальность такова, что после событий в Казахстане, влияние Москвы на эту страну и на весь регион Центральной Азии в разы возрос.

Причем нужно отметить, что произошло это на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Реальность такова, что судьба Украины под вопросом, а вместе с ней, как уже показали события в Казахстане, и судьба всего постсоветского пространства. В данном вопросе на руку Москвы играет и то, что Запад не поддерживает Украину решительным образом, и даже не имеет единого мнения по вводу жестких санкций.

Безнаказанность агрессивной политики Москвы создает прецеденты, которые дают возможность России все больше шантажировать и выдвигать требования Западу. Комментируя # ввод войск ОДКБ в Казахстан, казахский политолог Досым Саптаев заявил, что обращение к Путину было стратегической ошибкой Токаева.

«После этого Токаев теперь должник Путина. Да, Путин признал Токаева как политического игрока Казахстана, признал его власть и авторитет, но он не равный Путину лидер, а его должник. Поэтому вопрос многовекторности страны в определенной степени будет под вопросом», — сказал аналитик.

Эксперт также добавил, что Путину выгодно, если президенты постсоветских государств будут нерукопожатными на Западе. «Тогда им придется бежать в сторону Путина, чтобы получить поддержку. Для Путина важно показать, что все постсоветское пространство – это жизненно важно для геополитических интересов России и делиться он ни с кем не собирается», — добавил эксперт.

Саптаев также отметил, что из разговора с разными российскими экспертами становится ясно — для Путина нагнетание ситуации вокруг Украины важно после ситуации, которая сложилась в Карабахе.

«Потому что для России был неожиданностью военный успех Азербайджана и полномасштабная поддержка Турции. То есть Россия не ожидала, что все пройдет так быстро и эффективно. При этом сама Россия не поддержала Пашиняна, возможно, наказав армянского премьера за его прозападность. Но я думаю, что когда Украина активизировалась на Востоке страны, Россия подумала, что Украина решит последовать примеру Азербайджана и применить ту же эффективную методику в районе Донбасса», — подчеркивает аналитик.

Он также добавил, что для стран Центральной Азии азербайджанский пример является положительным опытом.

«Данный опыт показал, что есть некий противовес российскому экспансионизму на постсоветском пространстве. Что если тюркоязычные страны будут активно сотрудничать с Турцией, России придется с этим считаться. Потому что удачные операции Азербайджана в Карабахе показали, что постсоветские страны не младшие братья России, а игроки, которые при определенных условиях могут показать и силу», — подчеркнул аналитик.

По мнению политолога, противовесом России в Центральной Азии может быть Турция.

«Она также противовес и Китаю. Тут много факторов, как этнический, так и религиозно-культурный. Нам такой баланс необходим. Казахстан член Организации Тюркоязычных Стран, и я думаю, что Турция и Казахстан будут строить долгосрочные отношения», — резюмировал он.