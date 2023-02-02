Президент России Владимир Путин во время визита в Волгоград заявил, что в случае угроз для России применением бронетехники дело не закончится.

«Те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать», — сказал Путин.

Также Путин назвал невероятным фактом то, что России снова угрожают немецкими танками Leopard с крестами на борту.

Президент пояснил, что те, кто втягивают Германию в новый конфликт с Россией и рассчитывают одержать победу над РФ, «видимо, не понимают, что конфликт будет совсем другим».