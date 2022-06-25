Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Беларусь обязаны позаботиться о безопасности союзного государства, а, возможно, и других стран ОДКБ, сообщает ТАСС.

«Позаботиться об обеспечении нашей безопасности, безопасности нашего Союзного государства, может быть и других стран ОДКБ мы обязаны», – сказал Путин в ходе переговоров с своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Путин предложил начальникам генштабов двух стран поручить проработать все детали, связанные с безопасностью союзного государства. Лукашенко поддержал предложение российского коллеги.

«Я предлагаю поручить министерствам обороны и начальникам Генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой», — заявил Путин.

По словам Путина, странам Запада, где в шести странах- членах НАТО хранится 200 ядерных тактических боеголовок, можно было бы ответить зеркально, но в этом нет необходимости.