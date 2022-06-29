Президент России Владимир Путин, прибывший в столицу Туркменистана Ашхабад на саммит «Каспийской пятерки», подарил второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову золоченые сабли и шахматы, сообщает ТАСС.

«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» — то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли — одну старую, одну новую», — рассказал Путин, представляя подарки.

Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечает в среду, 29 июня, свой 65-й день рождения. На посту главы Туркменистана, Бердымухамедов провел 15 лет, с 2007 по 2022 год.

Его приемником стал его сын, Сердар Бердымухамедов.