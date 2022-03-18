Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в частности они организуют гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. При этом он обратил внимание на «многочисленные военные преступления, совершаемые украинскими силовиками и националистами ежедневно». Так, он упомянул массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса, отмечает Кремль.

Путин и Макрон также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских делегаций. В этом вопросе были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей, подчеркивается в сообщении.