Президент России Владимир Путин поручил правительству страны решить вопрос о предоставлении льгот и социальных российским гражданам, проживающим в Донбассе, через портал Госуслуг.

Соответствующее поручение российский лидер сделал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что должна быть возможность подавать заявления на льготы и социальные выплаты без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации (kp.ru)