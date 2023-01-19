Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, сообщает официальный сайт Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию», — отмечается в сообщении.

Условлено о поддержании контактов на различных уровнях.