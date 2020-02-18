Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч «нормандской четверки», осуществлял с российской стороны контакты с представителями Госдепартамента Викторией Нуланд и Куртом Волкером по вопросам украинского кризиса.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.