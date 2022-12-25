США призвали президента России Владимира Путина «признать реальность» и вывести войска из Украины после того, как он назвал вторжение не «спецоперацией», а войной, передает AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«С 24 февраля США и весь остальной мир знали, что путинская „специальная военная операция“ была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага по признанию реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины», — сказал американский чиновник.

В ведомстве добавили, что агрессия России против соседней страны, как бы Путин ее ни называл, привела к смерти и разрушениям. «Народ Украины, без сомнения, не находит утешения в том, что Путин констатирует очевидное, как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники были убиты в ходе войны», — подчеркнули в Госдепе.

С тех пор как Путин отдал приказ о вторжении в феврале, в России запретили называть войну войной и использовать любые данные о военных действиях, кроме тех, что предоставляет Минобороны РФ. Также были приняты законы, предусматривающие наказание за «фейки» и «дискредитацию» армии. После этого в стране возбудили сотни уголовных и тысячи административных дел в отношении людей, осудивших нападение на Украину. А антивоенные протесты в России побили рекорды по задержаниям за десять лет: с февраля в отделы полиции было доставлено 19 443 человека.