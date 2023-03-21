Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Трансляцию мероприятия вел Telegram-канал Кремля.

Также лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Правительства России и Китая, деловые круги наших стран должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления и согласовать комплекс мер по их реализации», — сказал президент.

По словам Путина, в подписанных сторонами документах была поставлена задача кратно нарастить объемы торговли. Президент отметил, что торгово-экономическое сотрудничество является приоритетом для отношений России и Китая.