ПСЖ сделает солидное предложение Гвардиоле

«ПСЖ» хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» Жосеп Гвардиола, сообщает Daily Express.

Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в «Манчестер Сити», боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил «ПСЖ» в случае отставки действующего наставника клуба Томаса Тухеля.

Руководство «ПСЖ» хочет вывести клуб на новый уровень и считает, что с этим сможет справиться Жосеп Гвардиола.

Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет 23,5 млн евро в год.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстает на 13 очков. (championat.com)