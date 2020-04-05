«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Неймара

Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону».

В парижском клубе считают, что уход бразильца может стать неизбежным, поэтому «ПСЖ» впервые всерьез рассматривает вариант с продажей Неймара, сообщает Sport.es.

Согласно регламенту ФИФА, нападающий вправе расторгнуть контракт с французским клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, поскольку Неймару уже 28 лет и к лету его пребывание в «ПСЖ» составит три года.

При этом парижане хотят серьезно обновить состав и в случае ухода Неймара сделать форварда Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком не только команды, но и в мире.

Рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдет нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. (sports.ru)

| 2020-04-05T11:15:42+00:00 5 апреля 2020, 11:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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