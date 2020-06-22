Провайдерам, отказавшимся ответить на запросы, придется заплатить штраф

19 июня 2020 года на заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение было вынесено предложение о поправке в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новой поправке за непредоставление ответа на запросы телекоммуникационным оператором и провайдером в установленные сроки должностные лица штрафуются на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица – от 1000 до 1500 манатов.

Напомним, что согласно статье 10 закона Азербайджанской Республики «Об обращении граждан», жалобы граждан рассматриваются не позднее 15 рабочих дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, не позднее 30 рабочих дней (http://www.dqdk.gov.az/ru/view/pages/304/).

Также согласно статье 186 Кодекса об административных правонарушениях, невыдача ответа на журналистский запpос в сpок, установленный законодательством — влечет наложение штpафа в pазмеpе от соpока до семидесяти минимальных pазмеpов оплаты тpуда.

Однако, несмотря на это требование закона, мы — азербайджанские журналисты зачастую не можем добиться ответа на наши запросы от государственных структур. Чиновники без всяких на то объяснений отказываются отвечать на запросы СМИ. И вопреки требованиям Кодекса эти чиновники не привлекаются к ответственности. Кто даст гарантию, что провайдеры отказывающиеся ответить на поступающие запросы действительно будут привлечены к ответственности?

По мнению юриста, специалиста по правам медиа Алескера Мамедли в том, что чиновники, отказывающие в ответах на запросы СМИ, не привлекаются к ответственности, виноваты и сами журналисты. «Они не обращаются в судебные органы», — считает Алескер Мамедли.

«Мы неоднократно обращались в судебные органы с жалобами на чиновников, отказывающихся отвечать на запросы журналистов. Но эти обращения ни к чему привели», — заявил # заместитель директора агентства «Туран» Шахин Гаджиев.

По мнению депутата, председателя партии «Великое созидание» Фазиля Газанфароглу, чиновники не отвечают на запросы журналистов, потому, что им это невыгодно. «А обращаться по этому поводу в судебные органы не имеет смысла, потому, что коррумпированные судьи вступают в сговор с чиновниками и всегда принимают выгодные им решения», — сказал депутат.

«Думаю, что провайдерам, которые откажутся ответить на запросы, действительно придется заплатить штраф. Потому что в данном случае речь идет не о запросах журналистов, а обращениях судов и органов исполнительной власти», — сказал руководитель Интернет- форума Азербайджана Осман Гюндуз.

В беседе с # Осман Гюндуз отметил, что недавно были внесены изменения в Закон «О телекоммуникациях». «Согласно этим поправкам провайдеров обязали ответить на все запросы судов и органов исполнительной власти. А теперь внесли поправку о штрафах, для тех провайдеров, которые отказываются отвечать на эти запросы», — сказал Осман Гюндузов.