Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны.
Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/»Эльбрус».
Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 16 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших — несовершеннолетние, женщины и старики.
По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному Управлению Генеральной прокуратуры.
В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город — Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана — Мингячевирская ГЭС — самая крупная электростанция на Южном Кавказе. Ракеты, выпущенные армянами по крупному промышленному городу Мингячевир, расположенному в более чем 100 км от зоны боевых действий, были обезврежены силами противовоздушной обороны Азербайджана.
93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, стали жертвами военной агрессии Армении против гражданского населения Азербайджана во время Второй Карабахской войны. 454 гражданских лица получили ранения. В общей сложности было повреждено почти 12,5 тыс. единиц жилой и коммерческой недвижимости, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.