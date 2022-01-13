Дискриминацию белых американцев, которая заставит их переселяться в другие регионы мира, в том числе и в Сибирь, предположил лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский 12 января в своем Telegram-канале.

По его мнению, в США уже запущен механизм самораспада, подобный тому, который происходил в СССР, передает ИА Красная Весна.

Он напомнил, что в СССР 70 лет «подкармливали национальные окраины», которые затем сыграли не последнюю роль в развале страны. «В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым всё больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — сказано в сообщении лидера ЛДПР.

По словам Жириновского, через десять лет белые американцы превратятся в меньшинство и дискриминация побудит их эвакуироваться в «Канаду, в Австралию, другие регионы мира». «Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — предположил лидер ЛДПР.

Жириновский считает, что этот процесс происходит в интересах транснациональных корпораций и финансовых воротил, которые заинтересованы в постоянной прибыли и зарабатывают «даже на пандемии». Этим мировым игрокам, по мнению главы ЛДПР, выгодно заместить коренное населения мигрантами из стран третьего мира, у которых гораздо меньшие требования к уровню жизни.

Понятно, что этот политик большой фантазер, но тенденция, как говорится, налицо, и она давно обсуждается в мировых СМИ, в политологических кругах. На самом ли деле есть вероятность практического движения к выживанию белых из Америки? К тому, чтобы превратить их там в людей второго сорта? И если да, то главный вопрос – зачем? Насколько тут подходят объяснения, выдвигаемые Жириновским?

На эти вопросы # отвечают эксперты, ныне живущие в США.

Юрий Фельштинский, американский историк, публицист:

— Владимир Жириновский и его партия — один из самых успешных проектов КГБ, запущенный для дискриминации и саботажа демократической избирательной системы в России. Сам Жириновский является давнишним агентом КГБ, и поэтому именно ему было поручено сформировать фашистскую политическую организацию под названием ЛДПР, отобравшую у других партий очень требуемые и популярные слова «либеральный» и «демократический». Выплескивать на собеседника апельсиновый сок в прямом эфире или таскать в Думе женщину-депутата за волосы перед телекамерами — это и есть физиономия политика Жириновского. Не случайно именно его заместителем в Думе и партии Кремль определил ещё одного сотрудника госбезопасности, убийцу Александра Литвиненко Андрея Лугового.

Жириновский постоянно озвучивает по указанию Кремля различные варварские угрозы, предлагая то уголовников из российских тюрем отправить мародерствовать в Украину, то Польшу удушить ядерной пылью. Комментировать очередные высказывания политического шута и хама Жириновского, рассчитывающего на свою собственную аудиторию, состоящую из быдла, я считаю неправильным, так как это создаёт иллюзию правомерности дискуссии с Жириновским и его домыслами. А дискутировать тут не о чем.

Арастун Оруджлу, политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад:

— Жириновский, конечно, фантазер и его заявления очень однобоки и слишком преувеличены по сути. Проблема расовой дискриминации в США есть, безусловно. Но прежде всего это касается все-таки темнокожего населения. Ее трудно назвать такой же дискриминацией, какая есть в России в отношении выходцев из национальных автономий самой же РФ. Например, такие понятия как «лица кавказской национальности» и т. д., которые в негативном контексте используются даже российскими политиками, в том числе господином Жириновским.

В США использовать такие или аналогичные выражения в отношении темнокожих или вообще какого-либо меньшинства или большинства – невероятно и недопустимо. Тем более из уст политиков. Такие политики мгновенно подают в отставку.

Но это конечно не опровергает саму проблему расовой дискриминации и поляризации американского общества. Проблема есть, она всегда существовала, но в период правления Дональда Трампа тенденции расизма в Штатах усилились. И в первую очередь из-за активизации белых расистов.

Соответственно, была адекватная реакция на всё это. Они называют себя по-английски фразой, означающей «белое превосходство». Там есть профашистские, есть антисемитские тенденции.

Но говорить, что в США сейчас существует какое-то разделение на белых и чернокожих было бы абсолютно неправильным. Потому что, во-первых, есть политическая подоплека у таких мнений. Есть правая, консервативная часть республиканцев, которая стремится к сохранению старой модели Соединенных Штатов, где и существовал расизм.

Демократическая партия, напротив, пытается создать равновесие в обществе, и это воспринимается некоторыми как дискриминация белого населения. Но я бы не сказал, что она существует в Америке.

При этом безусловно есть такая тенденция, что насилие, оскорбления, нападки на темнокожих со стороны прессы, и особенно либеральной, выпячиваются намного больше, чем неправомерные действия той же полиции в отношении белых. Например, когда говорят о том, сколько человек полиция застрелила за год, в основном почему-то подчеркивается информация о темнокожих. Хотя статистика последних лет показывает, что от подобных действий больше по количеству пострадали именно белые американцы. Но не думаю, что в Америке действует политика притеснения белого населения, это из области фантазий.

Особенно примечательно высказывание Жириновского о том, что миллионы белых американцев захотят переселиться в российскую глубинку, типа, Сибири. Ну, это уже пик фантазерства. Потому что мы видели граждан западных стран, которые переселялись по каким-то причинам в Россию, и потом покидая эту страну кое-что говорили о ней. Достаточно вспомнить известного французского актера, прожившего немного в РФ, а потом назвавшего ее чем-то вроде «большой конюшни».

То есть я не думаю, что если даже будет какая-то дискриминация в отношении белого населения в США, они прямо миллионами побегут в Россию. Нет, вряд ли. Такое невозможно. Потому что в России есть расизм на уровне официальной политики в отношении своих же граждан. А в США такого нет и быть не может.