Присяжные вынесли вердикт по делу Вайнштейна

На проходящем в Нью-Йорке судебном процессе по делу Харви Вайнштейна вынесен вердикт, сообщает Голос Америки.

Бывший голливудский продюсер обвиняется в преступлениях сексуального характера, в частности, в сексуальной агрессии и изнасиловании.

На пятый день обсуждения жюри присяжных по делу Вайнштейна в суде Манхэттена согласовало вердикт. Как сообщается, подсудимого признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальной агрессии.

В случае признания вины по одному из пунктов обвинения, в хищническом сексуальном нападении, Вайнштейну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. По двум из трех других пунктов обвинения предусмотрено лишение свободы на срок до 25 лет, а по третьему – до 4 лет.

| 2020-02-24T21:55:50+00:00 24 февраля 2020, 23:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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