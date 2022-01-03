Британский принц Уильям рассказал о самом разочаровывающем подарке, который он сделал для герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на радио BBC Radio Five Live.

В одном из выпусков подкаста бывшего нападающего сборной Великобритании Питера Крауча на радио Уильям рассказал, что однажды сделал жене ужасный подарок, о котором Кейт ему постоянно напоминает.

Так, еще до женитьбы, на ранней стадии ухаживаний, герцог Кембриджский во время прогулки решил подарить Кейт бинокль. «Все пошло не так. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль, тогда мне казалось, что это хорошая идея», — рассказал он. (korrespondent.net)