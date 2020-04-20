Принц Гарри и Меган Маркл обвинили ряд британских СМИ во лжи и агрессии

Британский принц Гарри и его супруга Меган прекращают сотрудничество с четырьмя британскими изданиями из-за того, что они предоставляют ложную информацию и портят жизнь людей, сообщает газета Guardian.
Гарри и Меган в письме новостным изданиям указали, что речь идет о газетах Sun, Daily Mail, Mirror и Express. Они обвинили указанные британские таблоиды в искажении информации, лжи и агрессии.

«Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия», — говорится в письме, также находящимся в распоряжении Guardian.

Гарри и Меган в письме отметили, что были свидетелями того, как жизнь людей, в том числе их знакомых, рушилась только из-за сплетен, выпускаемых ради увеличения доходов.
Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express — крупные британские таблоиды. Sun и Daily Mail, выходящие с 1969 и 1896 года соответственно, занимают первые места по величине тиража ежедневных газет. (ТАСС)
| 2020-04-20T09:17:20+00:00 20 апреля 2020, 11:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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