Известный азербайджанский альпинист Вадим Вокрячко прославился тем, что, будучи участником программы «Семь вершин» , покорил практически все высочайших точки мира – Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, европейский Эльбрус, Массив Винсон в Антарктиде, Пирамиду Карстенз и Пик Косцюшко в Австралии, высочайший Эверест.

Недавно, невзирая на пандемию, Вокрячко возвратился из очередного восхождения. Альпинист совершил попытку взойти на Денали (6194 м) – высочайшую гору Северной Америки, расположенной на юге центральной части Аляски. Денали — заключительный пункт программы «Семь вершин».

О самых ярких моментах восхождения, и в целом, путешествии на Аляску, Вадим Вокрячко рассказал в интервью #:

— Как вы решились отправиться за очередной вершиной в копилку своих достижений в этот непростой для всей планеты период?

— Когда давно лелеемое желание побывать на Аляске преодолевает некий этап в своем развитии и начинает занимать львиную долю вашего внимания и мыслей наступает момент, когда препятствия для его реализации становятся несущественными. Свободное место в группе, идущей на Денали, виза, билеты, гостиница, ПЦР — все делается как «проснулся, умылся, позавтракал…», всего месяц и вот я в Анкоридже. 12 – ти часовая временная разница, полярный день и половина горизонта, занимаемая горами – первое что производит впечатление на бакинца, выходящего из здания аэропорта. Возможно, в Анкоридже есть много на что стоит посмотреть и чем заняться, но мне почему-то больше всего запомнилось озеро неподалеку от аэропорта, которое само является аэродромом для малой авиации. Жители города подъезжают на своих машинах прямо к озеру, паркуются у берега и сразу пересаживаются на свои самолеты для продолжения пути. Или все то же самое в обратном направлении. Тут уже не просто машина, а машина в связке с самолетом -не роскошь, а средство передвижения – масштабы и рельеф Аляски этому причина. Множество стояночных мест для самолетов и машин вдоль живописного берега озера и цепь белоснежных горных пиков на горизонте – теперь это для меня навсегда стало символом Аляски.

— Откуда начинался путь к вершине Денали?

— На следующий день я присоединился к другим участникам группы, и все вместе мы отправились в Талкитну – ставший уже легендарным поселок, откуда начинаются большинство восхождений на Денали – высочайшую вершину северной Америки. От души накормив местных комаров за пару дней, которые мы потратили на завершающие стадии подготовки снаряжения, инструктажа от рейнджеров национального парка и специфического тренинга навыкам спасения из ледяных трещин, наша маленькая, но дружная команда, в которой, кстати, только я был иностранцем, перелетела на маленьком самолете в базовый лагерь. Надо сказать, что восприятие альпинизма как способа перезимовать лето, как нельзя лучше иллюстрируется этим перелетом. По непривычной даже для лета в Талкитне жаре более 35 градусов группа людей, одетых очень по-зимнему, и что особенно странно, в самые теплые трехслойные альпинистские ботинки более двух часов ожидает вылета, активно прогуливаясь рядом с летным полем. Только после завершения 45-минутного перелета стало ясно, что настоятельные рекомендации гидов одеться именно так были единственно верными. Из жаркого лета мы сразу оказались на леднике с температурой значительно ниже нуля, окруженные только снегом, льдом и величественными горными пейзажами. Даже короткий переход, несколько десятков метров с привезенным экспедиционным скарбом от приземлившегося самолета до места установки палаток, вызвал бурю эмоций – постоянные проваливания по колено, а то и глубже в снег сначала просто веселят, а потом сразу настраивают на то, к чему все готовились – долгой и серьезной работе в весьма опасном окружении. Подходы к Денали знамениты своими бездонными снежными трещинами, обойти которые на пути к вершине совершенно невозможно. Все альпинисты многократно пересекают трещины различной ширины и глубины по снежным мостам, но стоит температуре подняться на достаточно длительное время, снег начинает таять и прочность таких снежных мостов стремится к нулю. При этом сверху наблюдается идиллическая картина – практически ровная долина, покрытая мягким белым снежком. Приходится идти условной ночью, когда отсутствие прямых солнечных лучей позволяет снегу, формирующему мосты немного замерзнуть и повысить безопасность перехода. Стараются формировать связки из хотя бы 3-4 человек, идущих друг от друга на расстоянии около 10 метров, чтобы при падении кого-либо в трещину у остальных был шанс не попасть туда же и вытащить попавшего в беду товарища. Мне повезло провалиться всего пару раз и не очень глубоко, так что выбраться удалось самостоятельно, однако половина всех разговоров гидов на привалах было о различных трагических случаях из их практики.

— Какие ощущения вы испытывали?

— Фотографии не дают представление о том, с чем приходится сталкиваться при восхождении. Несмотря на солнечную погоду, температура на переходах редко поднимается выше -10С даже на нижних лагерях, а на высотных опускается и до -40, когда даже небольшой ветерок радикально ухудшает самочувствие. Помимо стандартной снежной экипировки все участники несут на себе рюкзаки в 30-35 килограмм, плюс тянут сани с 50-55 кг на них, уклон подъема часто достигает 45 градусов, а перемещаться при этом можно только либо в снегоступах, как в нижних лагерях, либо на кошках, как в верхних. Палатки устанавливаются прямо на снегу и, чтобы как — то изолироваться от холода, на пол приходится стелить два слоя ковриков.

Особенных «восторгов» вызывает организация такой необходимой детали быта как туалет. Не буду подробно это описывать, скажу только, что любое его посещение превращается в нетривиальную задачу. Обычно на Денали идут уже достаточно опытные альпинисты, и все описанное выше не является чем-то непреодолимым, непривычным или слишком новым, тем не менее, даже самым опытным требуется некоторое время, чтобы психологически переключиться с полностью «летнего» быта. И конечно, любые сложности перестают обращать на себя внимание, когда даже мельком брошенный взгляд на окружающие пейзажи вызывает широчайшую гамму чувств, тем, кто никогда не был в горах, сложно будет их понять, а те, кто был, поймут меня и без слов.

Горы никогда не перестают вдохновлять, восхищать, звать, бросать вызов, учить, вызывать уважение, а иногда и пугать. Поход в горы — это всегда новое приключение, особый отрезок жизни, большой шаг вперед и заметный этап в развитии.

— Восхождение на Денали – это серьезное испытание даже для опытных альпинистов. Удалось ли вам покорить вершину с первого раза?

— К сожалению, в этот раз мне не удалось поднять флаг Азербайджана на вершину Денали – падение в трещины не прошло даром, обострилась давняя травма спины. Каждый следующий переход усиливал боли, и чтобы не подвергать себя неоправданному риску и не создавать возможные проблемы группе, я принял решение прекратить восхождение, и пожелав удачи остальным участникам, вернулся в базовый лагерь. Надеюсь, залечив травму, найти Денали в следующем году на том же месте и поднять флаг Азербайджана на высочайшей вершине Северной Америки, завершив тем самым программу «Семь вершин».

— Вы решили досрочно вернуться в Баку?

— Нет, несмотря на досрочное завершение аляскинских приключений, я не стал менять дату обратного билета, и решил последовать развешенному в Анкоридже рекламному приглашению посетить Гавайи. Очень демократичная стоимость перелета и бесплатный оперативный ПЦР тест стали решающим фактором для принятия такого решения. И, конечно, я нисколько не пожалел об этом. Я не большой любитель пляжного отдыха, и на Гавайях у меня были две цели другого порядка. Конечно, нельзя пропустить возможность посетить мемориал в Перл Харбор — трагические события, произошедшие там, оказали в перспективе влияние не только на американскую, но и на всемирную историю. Столько всего написано и снято об этом месте, что, попав туда лично, не без удивления отмечаешь очень много знакомых деталей и экспонатов. Но, конечно, главной целью на Гавайских островах стала для меня высочайшая гора в мире, если считать от подножья, – Маунакеа. Несмотря на то, что высота вершины над уровнем моря всего 4205 метров, если считать высоту от основания, скрытого под водой, получится 10 203 метра, что делает эту гору даже выше Эвереста. Так что, несмотря даже на эти несколько курьезные обоснования я решил, что и после Эвереста не зазорно будет «покорить» эту вершину. Кроме того, на горе, пользуясь особенно благоприятными условиями для наблюдений, расположены несколько международных космических обсерваторий, что тоже не может не вызывать интерес. Области у вершины Маунакеа разительно отличаются от всего остального на островах. Так и хочется сказать, что марсианские роверы могли бы никуда не летать, а делать свои фото именно здесь, и я был удивлен, когда узнал, что фильм «Марсианин» снимали в другом месте. Большое количество радио и оптических телескопов еще сильнее добавляют этому месту ощущение нереальности. Туристов привозят сюда понаблюдать за невероятно красивым закатом и фантастическим звездным небом, а я всегда восхищаюсь обилием звезд, которые можно увидеть только в горах, где небо чище, а звезды ближе.Тут же еще посчастливилось оказаться в компании астронома энтузиаста, который настолько увлекательно стал рассказывать о видимых звездах, планетах и созвездиях, что мне даже стало немного стыдно за свое невежество.

Несмотря на то, что туристов привозят, как уверяют, на вершину Маунакеа, истинная вершина лежит чуть в стороне. Она является священным местом для гавайцев и посещение для неместных запрещено. Гиды заверили меня, что попытка пройти туда повлечет серьезные последствия и штраф в 5000 долларов — это самое меньшее, что может меня ожидать, однако есть смысл поговорить с местным рейнджером, если, конечно, удастся его найти. Удача мне улыбнулась, и я нашел рейнджера, идущего от истинной вершины. Я представился, сказал, откуда я, и поинтересовался возможностью пройти туда, откуда он только что пришел. Рейнджер удивился тому, как далеко от дома я забрался и разрешил, но при условии пройти к ритуальным камням, сложенным на вершине высочайшей горы в мире для молитвы или медитации. Не знаю, как часто получают такое разрешение иностранцы, но я, в любом случае, будучи горд и счастлив такой возможности, практически взлетел на вершину. И, как только успокоилось дыхание, посвятил несколько минут попытке проникнуться духом и энергетикой места. Алоха, Маунакеа!