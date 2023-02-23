Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала в пятницу фотографию, на которой запечатлены десятки лежащих на земле трупов мужчин. Сам бизнесмен утверждает, что на фото – погибшие в Украине бойцы основанной им «ЧВК Вагнера». По словам Пригожина, все запечатлённые на фото люди погибли за один день, 21 февраля, в боях под городом Бахмут. Он обвинил в их смерти министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

«Это парни, которые погибли по причине так называемого снарядного голода, – объяснил Пригожин. – Виноваты в этом те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение».

В качестве доказательства своих слов Пригожин опубликовал заявку с запросом необходимых боеприпасов на имя Валерия Герасимова. «Необходимо 105 тысяч, а дают 3 тысячи 600», – пояснил Пригожин, назвав руководство российской армии «оборзевшими гражданами».

В последние месяцы основатель и спонсор «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно публично критиковал Минобороны России – в частности, за неверную, по его мнению, тактику ведения войны в Украине и за отказы выдавать снаряды его бойцам. На прошлой неделе Пригожин заявил, что министерство хочет «уничтожить» «ЧВК Вагнера».

В военном ведомстве долго не комментировали заявления Пригожина, но накануне выступили с утверждением, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки», а слова об их нехватке являются «экзальтированными», «вносят раскол» между подразделениями российской группировки в Украине и «играют на пользу врагу». Пригожин в ответ обвинил Минобороны во лжи.

Ряд поддерживающих войну пользователей телеграм-каналов, в том числе некоторые так называемые военкоры, в среду попытались устроить сетевой флешмоб под лозунгом предоставления «ЧВК Вагнера» снарядов. Множество таких однотипных комментариев появилось также в трансляции концерта в Лужниках с участием Владимира Путина. (svoboda.org)