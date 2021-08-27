Историческая мечеть Башчарши в Сараево — монументальное произведение архитектуры, ставшее свидетелем многочисленных пожаров, войн и разрушений последних пяти веков. Историческая постройка мечети получила очередной удар в период войны 1992-1995 гг.
Об этом, как сообщет Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия мечети Башчарши, восстановленной при поддержке Главного управления религиозных фондов Турции.
После посещения могилы первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича на кладбище «Ковачи», Эрдоган прибыл на площадь Башчарши, которую называют «сердцем» Сараево.
Эрдоган и сопровождающая его делегация совершили пятничную молитву в мечети Башчарши, являющейся одним из памятников архитектуры османского периода в столице Боснии и Герцеговины.
После пятничной молитвы состоялась торжественная церемония открытия отреставрированной мечети.
Глава турецкого государства выразил надежу на то, чтобы мечеть Башчарши будет и далее вносить вклад в духовное развитие Боснии и Герцеговины и всего исламского мира.