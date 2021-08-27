Историческая мечеть Башчарши в Сараево — монументальное произведение архитектуры, ставшее свидетелем многочисленных пожаров, войн и разрушений последних пяти веков. Историческая постройка мечети получила очередной удар в период войны 1992-1995 гг.

Об этом, как сообщет Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия мечети Башчарши, восстановленной при поддержке ​​Главного управления религиозных фондов Турции.

После посещения могилы первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича на кладбище «Ковачи», Эрдоган прибыл на площадь Башчарши, которую называют «сердцем» Сараево.

Эрдоган и сопровождающая его делегация совершили пятничную молитву в мечети Башчарши, являющейся одним из памятников архитектуры османского периода в столице Боснии и Герцеговины.

После пятничной молитвы состоялась торжественная церемония открытия отреставрированной мечети.

Глава турецкого государства выразил надежу на то, чтобы мечеть Башчарши будет и далее вносить вклад в духовное развитие Боснии и Герцеговины и всего исламского мира.